A due anni dalla scomparsa di Letizia Tocci

TERMOLI. 10 luglio 2023 – 10 luglio 2025. Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Letizia Tocci in D’Uva, ma il suo ricordo continua a vivere intensamente nei cuori di chi l’ha amata.

“Ricordarti per noi significa vivere. Sappiamo che ci sei, sei qui con noi ogni momento, ti sentiamo attorno ogni secondo, sentiamo il tuo profumo ovunque. In ogni passo che faremo, fino a quando vivremo, continueremo a parlare di te e a tenerti viva, per sempre”.

Sono queste le parole con cui il marito, le adorate figlie Carmen, Tina e Pina, i generi e tutti i familiari la ricordano con infinito amore e tenerezza.

Letizia si è spenta improvvisamente due anni fa a causa di un arresto cardiaco, proprio davanti al negozio delle sue figlie. Un evento che ha profondamente segnato la famiglia e la comunità. Le figlie Carmen e Pina avevano avviato una raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore da installare proprio fuori dal loro negozio. Un gesto condiviso da tante persone, che con una piccola o grande donazione hanno aiutato le sorelle in questo obiettivo. Un gesto per aiutare chi ne ha bisogno.

Per onorarne la memoria, giovedì 10 luglio alle ore 19 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio nella Chiesa Santi Pietro e Paolo Apostoli a Termoli.

Un momento di preghiera e raccoglimento per ricordare Letizia e stringersi insieme nel ricordo e nell’affetto.