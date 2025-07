A Larino sboccia “Un desiderio a caso”: l’arte si fa Intreccio

LARINO. Larino si prepara ad accogliere un evento culturale di spicco, “Prendi un Desiderio a Caso”, un’iniziativa che fonde musica, poesia e arte in una serata unica. L’appuntamento è fissato per venerdì 18 luglio 2025, alle ore 21, presso l’incantevole Atrio del Palazzo Ducale in Piazza Vittorio Emanuele II.

La serata vedrà protagonisti artisti di talento: Greta Rodan curerà i testi, la voce e la performance, offrendo al pubblico un’esperienza emotiva profonda. Al suo fianco, Gerardo Mautone incanterà con il sax, la musica e la ricerca sonora, creando atmosfere suggestive.

L’evento sarà introdotto e condotto da Anna Maria Di Pietro, che guiderà il pubblico attraverso le diverse espressioni artistiche. A seguire, la stessa Anna Maria Di Pietro presenterà la silloge “Merìcula”, opera di Greta Rodan, arricchendo ulteriormente il programma con un momento dedicato alla letteratura.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Larino, sottolineando l’importanza e il valore culturale dell’evento per la comunità. L’ingresso è libero, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a questa serata all’insegna dell’arte e della cultura.