GUGLIONESI. A Mattia.

Sei venuto al mondo da appena una settimana e già hai stravolto tutto e la vita di tutti. Le mie mani, che fino ad ora sono state destinate solo a compiti severi e doveri rigidi, tremano dolcemente quando ti tengono. Tu, piccolo fagottino profumato di latte e sogni, hai fatto crollare ogni mia certezza su chi pensavo di dover essere.

Per cinquant’anni ho indossato maschere di ferro: la figlia che non delude mai, la sorella responsabile, pesante riferiscono, la moglie “perfetta”, la madre inflessibile. Ho costruito mura altissime intorno al mio cuore, convincendo chiunque che fossi forte e che ciò significasse essere fredda. Ma tu, “topolino”, con i tuoi piccoli pugni che si aprono e chiudono come fiori che sbocciano, hai trovato la crepa e ci hai messo radici come una campanula selvatica nelle mura di ruderi antichi.

Quando ti guardo dormire, sento qualcosa che non provavo da anni: una tenerezza così pura che mi spaventa, mi rintronisce, e per te vorrei essere diversa. Vorrei essere quella nonna dal profumo inconfondibile, che ti farà ridere a crepapelle, quella che non ti insegnerà mai a fare i biscotti aimè, ma quella che ti racconterà storie inventate mentre fuori piove.

So che non potrò proteggerti dalle ferite che la vita ti riserverà – quello è un compito che spetta ai tuoi genitori. Io posso solo restare qui, a braccia aperte, pronta ad accoglierti quando avrai bisogno di una pausa dal mondo. Posso essere il tuo rifugio segreto, il posto dove le regole si ammorbidiscono e dove gli abbracci forse potrebbero durare un po’ di più (mi pietrifico con gli abbracci e sono goffa nelle moine).

Forse non sarò mai la nonna solare che sogno di essere. Forse non avrò mai quel dono naturale per le coccole che sembrano avere altre. Ma quello che posso offrirti è autentico: un amore goffo ma sincero, una presenza costante e forse per nulla silenziosa, e sì, anche quelle polpette che spero diventino il tuo ricordo più dolce di me.

Non so ancora come si fa la nonna, piccolo mio. Ma so che voglio imparare, ci voglio provare. Paolo Crepet ( uno strano dottore ) parla di un ruolo “rivoluzionario” per i nonni, quello di essere depositari della storia familiare e tramandatori di tradizioni. Forse questo potrei farlo: non essere la nonna-baby sitter sempre disponibile, ma quella che ti mostrerà che la nostra storia non era fatta di povertà ma di ricchezza – ricchezza di rapporti veri, di sentimenti profondi, di relazioni autentiche. Vorrei trasmetterti saggezza ed esperienze, aiutarti a crescere consapevole in un mondo che spesso anestetizza i giovani.

Mi piacerebbe sapere che un giorno, quando sarai grande, pensando a me il tuo cuore si riempirà di calore.

Vorrei tanto ricevere da te il premio “ nonna da Oscar”!

Forse questo è l’inizio della mia nuova primavera, non del mio tramonto. Forse tu sei qui per insegnarmi che non è mai troppo tardi per diventare la persona che ho sempre desiderato essere.

Con tutto l’amore che non sapevo di avere,

La tua nonna in costruzione

L.L.74