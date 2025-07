Acqua a singhiozzo a Campomarino, Portocannone e Palata

BASSO MOLISE. Giornate di disagi per i comuni di Campomarino, Palata e Portocannone. Per oggi, lunedì 7 luglio, è prevista una sospensione del flusso idrico per i comuni di Campomarino e Portocannone a causa di lavori urgenti di riparazione sulla condotta adduttrice “Serbatoio Monte Arcano – partitore in pressione S. s. 87”. L’erogazione dell’acqua sarà interrotta fino al tardo pomeriggio, quando è previsto il ripristino del servizio.

Il comune di Palata, invece, dovrà affrontare possibili cali di pressione e brevi interruzioni del flusso idrico nella giornata di domani, 8 luglio, dalle 9 alle 17, a causa di lavori per la posa in opera di misuratori di portata sulle infrastrutture idriche, finalizzati alla distrettualizzazione delle reti.

Gli utenti sono invitati a prendere le dovute precauzioni per gestire la temporanea mancanza d’acqua o riduzione della pressione. Per qualsiasi necessità o chiarimento è attivo il numero di assistenza 0874 1919702, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Grim Scarl resta a disposizione per supporto e informazioni.