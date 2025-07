Addio a Costanzo Porreca, commerciante benvoluto e uomo generoso

TERMOLI. Quando muore una persona giovane, fa sempre effetto. Morire a 55 anni, oggi, è davvero qualcosa che fatichiamo a considerare “normale”. Anche nella nostra città, ormai, si susseguono troppi casi di persone che ci lasciano prima dei 70 anni.

Anche la scomparsa di Costanzo Porreca, che ci ha lasciati a soli 55 anni, lascia dentro di noi un senso di inquietudine e perplessità.

Costanzo, commerciante di prodotti ittici con un box vendita al mercato di San Timoteo, se n’è andato improvvisamente, proprio quando aveva ancora tanto da vivere e da chiedere a questa vita. Un destino che sembra davvero ingiusto.

La sua dipartita lascia sgomenti il fratello Aldo, la sorella Angelina, e tutte le loro famiglie. Non c’è una ragione logica che possa aiutarci a comprendere una morte così improvvisa e dolorosa. Aveva ancora anni da vivere con serenità e spensieratezza, ma il destino ha voluto mettergli davanti ostacoli che si sono rivelati troppo grandi. Costanzo, pur lottando con tutte le sue forze per non arrendersi al male, alla fine ha dovuto cedere, sfinito.

Ci auguriamo che ora, ovunque si trovi, possa finalmente riposare in pace e senza più sofferenze.

La nostra redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia di Costanzo Porreca.

I funerali si terranno domenica 13 luglio alle ore 10:30 presso la chiesa Santi Pietro e Paolo, con partenza dalla Casa Funeraria Jovine, in via Egadi 7.