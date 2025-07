Agorai torna a riunirsi lunedì 14 luglio al Parco comunale

TERMOLI. Lunedì 14 luglio, dalle 18 alle 19:30, il Parco Comunale “Girolamo La Penna” di Termoli, in via del Molinello (zona laghetto), ospiterà un incontro speciale dedicato alla salute mentale di comunità.

Agorai nasce come spazio aperto di confronto, ascolto e partecipazione, dove cittadine e cittadini possono ritrovarsi per riflettere insieme su come costruire un benessere collettivo più consapevole, inclusivo e condiviso. In un contesto informale e immerso nella natura, ci metteremo in cerchio per parlare di salute mentale non come questione privata, ma come responsabilità comune, intrecciando esperienze, idee e desideri.

Un’occasione per rafforzare i legami, conoscersi meglio e vivere la comunità in modo autentico e accogliente.

Agorai è un invito a esserci, a partecipare, a sentirsi parte di qualcosa che ci riguarda tutti. Vi aspettano con entusiasmo e la voglia di condividere.