Al mare in bus: al via il servizio gratuito da Guglionesi

GUGLIONESI.Il Comune di Guglionesi è lieto di annunciare il ritorno del servizio “Al mare in Bus”, un’iniziativa già apprezzata nelle passate amministrazioni Guglionesi nel Cuore dal lontano 2015.

Questo servizio mira a promuovere una mobilità più efficiente e responsabile, garantendo un accesso facilitato e inclusivo alle spiagge per tutti, residenti e turisti.

Come nelle più rinomate località balneari, l’obiettivo è favorire il turismo, ridurre il traffico veicolare e semplificare gli spostamenti per chi, giovane o meno giovane, non dispone di un mezzo proprio per raggiungere il mare.

Il bus collegherà Guglionesi al Lungomare Nord di Termoli.

La peculiarità di questo servizio è la gratuità per tutti gli utilizzatori.

Il servizio sarà attivo da giovedì 17 luglio fino al 31 agosto, con due corse giornaliere: una al mattino e una al pomeriggio.

Si precisa che il servizio non sarà disponibile la domenica e il giorno di Ferragosto.

Seguiranno dettagli più specifici sugli orari e non si esclude l’eventualità di un’applicazione dedicata per le prenotazioni per il posto sul bus, alla quale gli uffici comunali e la ditta appaltatrice stanno attualmente lavorando.

Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono grande soddisfazione per questo servizio messo a disposizione della collettività, ringraziando gli uffici comunali per l’impegno profuso e augurando a tutti, residenti e non, una Buona Estate all’insegna di Guglionesi nel Cuore.

Orari e percorsi:

Partenza da Guglionesi (Case Fiat) verso il Lungomare di Termoli

Orari di partenza: 9:30 e 14:30

Fermate intermedie: Via Bari, Viale Margherita, Viale C. Colombo

Orari di arrivo a Termoli: 9:50 e 14:50

Fermate sul lungomare:

Lido Aloha

Hotel Modenese

Lido Sirena Beach

Lido La Perla

Partenza dal Lungomare di Termoli verso Guglionesi

Orari di partenza: 13:00 e 19:00

Fermate: Lido Aloha – Hotel Modenese – Lido Sirena Beach – Lido La Perla

Orari di arrivo a Guglionesi: 13:20 e 19:20

Informazioni utili:

Un’iniziativa concreta e sostenibile per valorizzare il territorio e offrire un’alternativa di mobilità comoda e accessibile a tutti i cittadini.

Il servizio è completamente gratuito.

Operativo dal lunedì al sabato.

Ideale per famiglie, giovani e anziani che desiderano trascorrere una giornata al mare senza preoccuparsi dell’auto o del parcheggio.