Al via le iscrizioni per “Guglionesi’s got talent”

GUGLIONESI. Per la prima volta, arriva a Guglionesi “Guglionesi’s Got Talent“, un evento dedicato a chiunque voglia mettere in mostra il proprio talento. Che si tratti di canto, ballo, recitazione, musica o esibizioni originali, questa è l’occasione per farsi conoscere e condividere la propria passione con tutta la comunità. Turisti, residenti e non, tutti possono partecipare.

“Hai un talento che vuoi condividere con tutta la comunità? Che tu sappia cantare, ballare, recitare, suonare o stupire con esibizioni originali… questo è il tuo momento!”, spiegano gli organizzatori.

La manifestazione si svolgerà durante la Festa dell’Unità, nelle serate del 17 e 18 agosto 2025.

Le iscrizioni sono aperte dal 25 giugno al 31 luglio. Per partecipare, è possibile contattare Antonino al numero 3392029822, Annamaria 3492176434 oppure scrivere a guglionesigottalent@gmail.com.

Due serate di spettacolo e divertimento dedicate alla creatività e all’arte di cittadini di ogni età.