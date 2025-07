TERMOLI. Sono trascorsi dieci giorni da quando l’ascensore dell’Asrem di Termoli, sito in via del Molinello, è fuori servizio. A segnalarlo è stato un utente, L. I., che sottolinea come l’elevatore è necessario per anziani e soggetti fragili, specie d’estate.

La direzione distrettuale Asrem ha confermato che la pratica è stata regolarmente avviata, sono stati richiesti preventivi e la segnalazione è stata inoltrata agli uffici competenti che attualmente stanno valutando la spesa.