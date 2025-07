Attivata l’isola ecologica, Riccioni: passo avanti per la comunità

MAFALDA. Attivata l’isola ecologica, ad annunciarlo è il sindaco, Egidio Riccioni. «Cari mafaldesi, sono lieto di comunicarvi che da oggi l’isola ecologica del comune di Mafalda è entrata ufficialmente in funzione.

Questo nuovo servizio, come vi avevo precedentemente informato rappresenta un passo avanti importante per migliorare la gestione dei rifiuti per le persone non residenti stabilmente a Mafalda, in questo modo possiamo migliorare la gestione dei rifiuti e tutelare l’ambiente del nostro paese.

Per poter accedere all’isola ecologica sarà necessario munirsi di una tessera identificativa. Invito pertanto tutti gli interessati a rivolgersi direttamente agli uffici comunali per effettuare la richiesta e ritirare la scheda. Il personale sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria. Sono certo che, con la collaborazione di tutti, potremo rendere il nostro Comune ancora più pulito e sostenibile».