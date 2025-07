Caldo e saldi: la fiera si scalda… ma con calma

TERMOLI. Come da tradizione, anche questo sabato si è tenuta a Termoli la fiera del primo sabato del mese, appuntamento fisso che richiama cittadini, curiosi e visitatori dal circondario.

Questa mattina, complici le alte temperature e l’inizio del weekend estivo, l’avvio è stato un po’ più lento del solito.

Tra le bancarelle, come sempre, spazio a prodotti di ogni genere: abbigliamento, calzature, articoli per la casa, artigianato e specialità alimentari e perché no la caccia all’affare e al prezzo scontato.