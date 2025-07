“Calici al tramonto”: l’aperitivo con vista mozzafiato a Guglionesi

GUGLIONESI. A Guglionesi, in via Mario Milano, c’è un angolo nascosto che al tramonto si accende di magia.

Il sole che cala dietro le montagne regala uno spettacolo che somiglia a un vulcano in eruzione: luci infuocate che colorano l’orizzonte e svelano, in un solo colpo d’occhio, il Matese, il Gran Sasso, la Majella e persino il Monte Conero.

È da questa suggestione che nasce anche quest’anno “Calici al tramonto”, un aperitivo all’aperto organizzato dallo chef Vincenzo D’Alò.

L’appuntamento è per domenica 27 luglio 2025, a partire dalle ore 19:30.

Calici di vino e prodotti tipici guglionesani accompagneranno questo momento di condivisione e bellezza.

L’evento è aperto a tutti e promette una serata semplice ma ricca di emozioni, tra natura, sapori e buon vino.