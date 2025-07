TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli ricorda che, in virtù del Regolamento UE 2019 n.1157, la Carta d’Identità cartacea non sarà più valida a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Questo vale per tutti i modelli cartacei, e non solo per l’espatrio. Si raccomanda di sostituirla con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) in tempo utile.