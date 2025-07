Cinema sotto le stelle nei quartieri di Termoli

TERMOLI. Il Cinema e le Stelle”, la rassegna cinematografica all’aperto patrocinata dal Comune di Termoli e organizzata da Silent Tribe, sarebbe dovuta partire il 13 luglio, ma il maltempo ha costretto a posticipare l’inizio. Si comincerà quindi il 18 luglio, con cinque serate gratuite che animeranno i quartieri della città fino al 17 agosto. In programma film per tutti i gusti: dalla commedia italiana al film d’azione, fino all’animazione per i più piccoli.

La rassegna toccherà cinque diversi quartieri di Termoli, con l’obiettivo di portare il cinema direttamente tra la gente, valorizzando spazi urbani e luoghi di aggregazione.

Il programma:

18 luglio – San Pietro (Parcheggio Chiesa)

“Volevo un figlio maschio”, con Enrico Brignano – Commedia italiana.

20 luglio – Porticone (Traversa Bar Via Firenze)

“The Fall Guy”, film d’azione e commedia con Ryan Gosling ed Emily Blunt.

27 luglio – Sant'Alfonso (Parchetto)

“Un mondo a parte”, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele – Commedia.

10 agosto – Difesa Grande (Anfiteatro)

“Kung Fu Panda 4”, animazione per tutta la famiglia.

17 agosto – Colle della Torre (Caffè dei Poeti)

“Bob Marley – One Love”, musical dedicato alla leggenda del reggae.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito. L’iniziativa è pensata per offrire momenti di svago e cultura, favorendo la partecipazione di residenti e turisti.

Un’occasione per vivere la magia del cinema sotto le stelle. Per restare aggiornati su tutti gli eventi dell’estate termolese, è possibile scaricare gratuitamente l’app “Estate a Termoli” da Google Play e Apple Store.

Un’estate da vivere sotto le stelle, tra risate, emozioni e musica. E tu, quale film non vuoi perderti?