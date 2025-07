Con Slow Food Basso Molise “Un’Altra idea di mondo”

ROMA. Un’Altra Idea di Mondo: Assemblea Nazionale dei soci di Slow Food Italia, a cui ha partecipato Loredana Pietroniro, della Condotta Slow Food Basso Molise Aps, unica delegata molisana.

Il “Cibo” come leva per costruire una nuova idea di mondo è la proposta che arriva dal ‘Documento di Roma’, lanciato dall’Assemblea nazionale di Slow Food Italia appena terminata presso la sede della FAO, nella Capitale.

L’assemblea ha rappresentato un momento significativo nella vita dell’associazione: espressione di partecipazione e di inclusività, capace di generare la dichiarazione d’amore di Slow Food Italia per il futuro e per le nuove generazioni. L’assemblea nazionale è stata un’occasione fondamentale per rafforzare la democrazia; un luogo in cui i soci discutono e si confrontano per delineare la strada che Slow Food Italia seguirà nei prossimi anni. Un momento corale in cui seicento delegati da tutta Italia si riuniscono non solo per rinnovare le cariche, ma per dialogare e condividere pensieri e visioni. All’Assemblea hanno partecipato anche molti amici di Slow Food (accademici, economisti, attivisti, musicisti) per disegnare insieme un’Altra Idea di Mondo.