Contro il rischio annegamenti, l’iniziativa al Lido

CAMPOMARINO. 25 luglio: Giornata Mondiale contro gli Annegamenti: manifestazione di sensibilizzazione a Campomarino.

Il Comune di Campomarino aderisce alla Giornata Mondiale contro gli Annegamenti, iniziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e organizzata in Italia dalla Fee (Foundation for Environmental Education), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli della balneazione e sull’importanza della prevenzione e del salvamento in mare.

Per l’occasione, venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 10:30, si terrà una manifestazione pubblica presso la Spiaggia Abile sul lungomare degli Aviatori, nel tratto di arenile adiacente allo stabilimento salneare Marechiaro.

All’evento parteciperanno, oltre alle istituzioni locali, la Capitaneria di Porto di Termoli, la Croce Rossa Italiana – Sezione di Termoli, gli assistenti bagnanti della Compagnia del Mare e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di informazione e condivisione per promuovere comportamenti sicuri e consapevoli durante la balneazione.