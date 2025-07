Dialoghi d’autore: “Inno a Federico II di Svevia”

PORTOCANNONE. Venerdì 25 luglio, alle ore 21, in piazza Skanderbeg a Portocannone si terrà la presentazione di “Inno a Federico II di Svevia” di Antonio Mucciaccio, inserito nella rassegna “Dialoghi d’autore”.

Dialogherà con l’autore l’assessore alla Cultura Valentina Flocco.

«A Dialoghi D’Autore torna la Storia. Abile statista (oggi si aggiungerebbe anche “visionario”), mecenate libero assetato di Conoscenza, Uomo del Sud, Federico II di Svevia, Imperator… per me, una delle figure più appassionanti e affascinanti della nostra Storia!

Se si tiene presente anche la sua importanza per la diffusione dell’uso del Volgare anche in ambito poetico (la Scuola Siciliana ad es.) e le numerose importanti tracce (e che tracce!) del suo regno sparse ovunque nel meridione d’Italia e qui da noi, non si può fare a meno di conoscerlo un po’ di più.

Tanto più che la sua esistenza, sin dalla nascita, sembra avere qualcosa di romanzato…

Ne parleremo con Antonio Mucciaccio, dirigente scolastico in quiescenza, storico, venerdì prossimo, in Piazza.

Il preside ci presenterà il suo Inno (è prevista la proiezione di contributi audio-video) e lo commenteremo insieme». Lo rende noto l’assessore alla Cultura di Portocannone, Valentina Flocco.