Disagi idrici in arrivo per alcuni comuni del basso Molise

BASSO MOLISE. A Campomarino e Portocannone domani, martedì 22 luglio, nuova sospensione del flusso idrico da parte dell’Azienda speciale Molise Acque, per lavori di riparazione su condotta idrica adduttrice che alimenta i due comuni, dal partitore della statale 87 – partitore Ururi”. L’interruzione è prevista dalle ore 8 fino al tardo pomeriggio. Pertanto, gli utenti interessati sono invitati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. A Palata, invece, sempre per lavori di riparazione su condotta adduttrice “partitore Acquaviva – serbatoio Tavenna Alto” è prevista dopodomani la sospensione del flusso che alimenta il territorio comunale e il serbatoio locale. L’interruzione è prevista dalle 8 fino alla serata di mercoledì 23 luglio. Anche in questo caso, pertanto, invitati gli utenti interessati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087.1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.