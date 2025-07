«Donato sei ancora qui con noi»

GUGLIONESI. Era il 21 luglio 2018 quando Donato Campofredano ci ha lasciati. Da allora, quel tratto di strada non è più solo un luogo di passaggio: è diventato un punto fermo per chi lo ha amato, un luogo che racconta silenziosamente una storia fatta di affetto, dolore e memoria.

Ieri, a sette anni esatti dalla sua scomparsa, in tanti si sono ritrovati lì, nel luogo dove tutto si è spezzato ma da cui ogni anno nasce qualcosa di profondo: una presenza che si rinnova, un legame che non si spezza.

“Ci torniamo perché lo sentiamo ancora vicino” sembrano dire gli sguardi, i gesti, il silenzio condiviso. Ci si abbraccia senza parole, si lascia un fiore, si sfiora quella croce nera che porta inciso un nome che nessuno dimentica.

Tra i presenti, tanti ragazzi che hanno voluto bene a Donato. Ma, come racconta mamma Katia con la voce rotta dall’emozione, “Luigi, Giovanni e Marco… loro tre sono immancabili. Sempre. Ogni anno, come fosse il primo”. La loro presenza è discreta ma intensa, come quella di chi non ha mai smesso di portarlo nel cuore.

Donato non è un’assenza: è una presenza diversa, più silenziosa, ma viva. È nella risata di chi lo ricorda, nel rombo lontano di un motore, in quei momenti in cui il pensiero corre a lui senza preavviso. È nella forza con cui chi resta continua a camminare, anche con il peso dell’assenza.

Sette anni non bastano a cancellare ciò che è stato vero. E forse è proprio questo il miracolo del ricordo: saper unire ancora le persone, dare senso al dolore, trasformarlo in amore che non si arrende.

Perché Donato è ancora qui.

E finché qualcuno tornerà su quella strada, lui non se ne sarà mai davvero andato.