«Due volte 25 e non sentirli!», in festa i 50enni a Petacciato

PETACCIATO. “Petacciato, la classe del ’75 celebra i 50 anni con una festa indimenticabile: “Due volte 25 e non sentirli!”

Il 5 luglio, sabato scorso a Petacciato, 30 persone nate nel 1975, oggi sparse tra Rimini, Vieste, Campobasso, Termoli, Vasto, Carunchio e naturalmente Petacciato, si sono ritrovate per festeggiare mezzo secolo di vita… e per dimostrare che l’entusiasmo non ha età.

Più che un traguardo, un bellissimo pretesto per rivedersi, abbracciarsi, chiacchierare e farsi una bella risata come ai vecchi tempi.

La serata è cominciata sul belvedere, con una messa al tramonto. Il parroco, complice della festa, ha radunato il gruppo davanti all’altare per una benedizione che aveva il sapore della famiglia e delle cose vere. Un momento semplice ma sentito, come lo spirito di chi c’era.

Poi giù al mare, al Calypso, per dare ufficialmente il via ai festeggiamenti. Tra il profumo del mare, musica e tavole imbandite, la serata ha preso vita a bordo piscina e non si è fermata più. Qualcuno ha preso ferie, qualcun altro ha fatto centinaia di chilometri, ma nessuno voleva perdersi questa occasione. E si capisce il perché.

La torta? Memorabile. Sopra c’era scritto: “50 anni è l’età giusta per sentirsi due volte 25enne!”, e lo erano davvero: spensierati, pieni di voglia di raccontarsi e ridere, come se il tempo si fosse messo in pausa.

Perché gli anni passano, è vero, ma solo all’anagrafe. Lo spirito resta quello di sempre. E la classe del ’75 di Petacciato ha dimostrato che certi legami, certe risate e certi brindisi… invecchiano benissimo.