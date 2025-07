«Eravamo amiche, ora siamo colleghe»

TERMOLI. Dopo due anni di studio, pratica, fatica e passione, possiamo finalmente dirlo a voce alta: siamo estetiste qualificate. Non è solo un attestato. È il simbolo di un percorso pieno di crescita, sacrifici, sorrisi, notti insonni e mani che hanno imparato a prendersi cura degli altri. Abbiamo imparato molto più di tecniche e trattamenti. Abbiamo imparato l’ascolto, la pazienza, il rispetto, il valore del contatto umano… l’arte di donare benessere con delicatezza e professionalità.

Nei nostri ricordi vivono i primi massaggi incerti, gli esami affrontati col cuore in gola, i momenti in cui ci siamo sostenute, le risate che hanno reso tutto più leggero. Eravamo studentesse con un sogno… oggi siamo professioniste con una missione: far star bene le persone.

Dedichiamo questo traguardo a noi stesse. A chi ci ha accompagnate, sostenute, spronate, credute. Ma soprattutto, lo dedichiamo a tutte le donne che ogni giorno scelgono di lavorare con il cuore e le mani. Insieme abbiamo condiviso sogni, studio, emozioni e speranze Oggi brindiamo a un traguardo importante: Maria, Carmen, Grazia, Veronica, Dariia e Nelly. Sette ragazze, un solo cuore, una sola passione. Il nostro cammino è appena iniziato… e lo faremo brillare.

Un ringraziamento speciale alla scuola Thor Formazione, al direttore Giancarlo Rizza e alla super segretaria Manuela, sempre presenti con cuore e sorriso. Grazie di cuore a tutti i nostri insegnanti. Un abbraccio affettuoso a Pompilio Morganella e Alina Salvatore, per aver creduto in noi e accompagnato ogni passo con passione e dedizione. Auguri a noi, ragazze. Perché abbiamo scelto di creare bellezza, con amore, tecnica e tanta anima.

Con affetto, Simona.