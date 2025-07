Festa di quartiere a Colle della Torre: il programma di sabato 19 luglio

TERMOLI. In un sabato ricchissimo di eventi, il 19 luglio Termoli accoglie con entusiasmo la 18ª Festa del Quartiere Colle della Torre, una serata speciale che celebra anche il 30º anniversario dell’Associazione Contrade Termoli Nord, vera anima pulsante dell’organizzazione.

L’evento, reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Termoli e il supporto di sponsor locali come Bricook Termoli, promette momenti indimenticabili all’insegna della convivialità, della tradizione e dell’intrattenimento per tutte le età. In via Giovanni Pascoli, cuore del quartiere, la festa prenderà vita a partire dalle ore 20 con l’animazione per bambini del sorprendente Mago Coco, pronto a incantare i più piccoli con le sue magie.

A seguire, spazio alla danza con i coinvolgenti balli di gruppo e di coppia targati Emozioni Latine, per poi passare alla musica elettronica con il DJ set di Hiko Casio, che proporrà una selezione Disco-Funky-House capace di far muovere anche i più timidi. Non mancheranno le prelibatezze gastronomiche, grazie al barbecue a cura dell’associazione Molise Barbecue e alla varietà di proposte dello Street Food, che offriranno un viaggio tra sapori locali e gusti internazionali.

A mezzanotte, il cielo si colorerà con un emozionante spettacolo pirotecnico, sigillando con magia una serata dedicata all’identità di quartiere e alla gioia di condividere esperienze. Un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono riscoprire il valore della comunità e festeggiare insieme un pezzo importante della storia cittadina.