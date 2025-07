Furore (M5S): “Straordinaria partecipazione, ci volevano silenziosi, abbiamo fatto rumore di libertà”

TERMOLI. Molise Pride 2025, Furore (M5S): Ci volevano muti, silenziosi, rassegnati. E invece abbiamo fatto rumore. Rumore bello, colorato, determinato. Un rumore che è arrivato forte e chiaro anche contro quella politica retrograda, che nega patrocini istituzionali o si trincera dietro parole come ‘sobrietà’, come se parlare di diritti civili fosse una questione di serie B.”

Lo dichiara in una nota l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Mario Furore, presente alla manifestazione.

“Abbiamo dimostrato che esistere è già resistere, e che in ogni angolo del Paese, anche dove sembrava impossibile, si può aprire una breccia di libertà.

Noi continueremo a lottare per questo: per i diritti di tutti, contro ogni forma di violenza e discriminazione.”

“E a chi ha avuto da ridire sulla mia partecipazione, rispondo con la coerenza della mia storia.

Sono un parlamentare europeo che ha scelto di stare sempre dalla parte degli oppressi, dei diritti civili e di quelli sociali.

Non ci fermerete: le polemiche sterili non fanno che confermare una cosa sola — che siamo dalla parte giusta della storia.”

“Un grazie sincero – conclude Furore – a tutte le persone che hanno partecipato e alla splendida organizzazione che ha reso possibile questa giornata indimenticabile”.