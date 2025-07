Giornata della Neurologia, il Comune di Montenero s’illumina di blu

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia partecipa alla terza edizione della Giornata Nazionale della Neurologia, in programma oggi, martedì 22 luglio, con un gesto simbolico ma significativo: l’illuminazione in blu dell’edificio comunale.

L’iniziativa è promossa a livello nazionale dalla Società Italiana di Neurologia (SIN) e ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della neurologia e sul ruolo essenziale del neurologo nella conoscenza, prevenzione e cura delle malattie neurologiche.

A darne notizia è la sindaca Simona Contucci, che ha voluto ringraziare pubblicamente la dottoressa Daniela Travaglini per l’impegno profuso sul territorio.

Per l’occasione, il Comune di Montenero di Bisaccia illuminerà di blu l’edificio comunale, a testimonianza della propria adesione e come segno concreto di vicinanza e consapevolezza verso chi convive con una malattia neurologica, verso i loro caregiver e per ricordare a tutti quando e perché è importante rivolgersi a un neurologo».