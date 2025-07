TERMOLI. È attivo anche per il mese di agosto a Termoli il servizio di guardia medica turistica, dedicato a villeggianti e visitatori che necessitano di assistenza sanitaria non urgente durante il soggiorno.

Il presidio è operativo in via del Molinello e garantisce la presenza di un medico per consulti, piccoli interventi, prescrizioni e malesseri occasionali, senza dover ricorrere al pronto soccorso.