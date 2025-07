I 25 anni dall’ordinazione di don Carlo Lamelza

TAVENNA. Messaggio di auguri per il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Carlo Lamelza.

Oggi, primo luglio 2025, ricorre il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Carlo Lamelza, originario di Tavenna, che esercita il suo ministero come cappellano militare al Comando Legione Carabinieri Campania a Napoli.

Con un pensiero augurale il vescovo, mons. Claudio Palumbo, il Presbiterio, la parrocchia Santa Maria di Costantinopoli di Tavenna e tutta la diocesi di Termoli-Larino si uniscono con grande gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale. Un’occasione per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio accolto e vissuto da don Carlo in diversi contesti in cui è stato chiamato. Un ministero di grazia, prossimità, profonda sensibilità pastorale e amore condiviso nell’assistenza e nell’accompagnamento spirituale dei militari, delle famiglie e delle comunità.