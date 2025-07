CHIEUTI. Ieri, venerdì 18 luglio, per la prima volta il viceministro albanese degli affari esteri e dell’Europa, Silda Anagnosti Cepe, ha fatto visita alla nostra comunità.

Un incontro importante, per Chieuti un’occasione di prestigio e onore, che rafforza il nostro impegno per la valorizzazione e la tutela della nostra identità, aprendo nuove frontiere per scambi interculturali e future opportunità.