Imparare a riciclare divertendosi: l’appuntamento in spiaggia

TERMOLI. Domani, martedì 15 luglio, a partire dalle ore 10:00, presso il Lido Alcione, torna l’appuntamento con la sostenibilità e la creatività: in programma il quarto laboratorio di riciclo creativo organizzato da Rieco Sud, nell’ambito del progetto di sensibilizzazione ambientale sulle spiagge, realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Termoli.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con particolare attenzione ai bambini, che avranno la possibilità di imparare divertendosi, attraverso attività manuali e giochi a tema ambientale.

Durante il laboratorio, i partecipanti potranno trasformare materiali di scarto come carta, plastica, tappi, contenitori e altri oggetti di uso quotidiano in nuove creazioni artistiche e utili.

L’obiettivo è far riflettere sull’importanza del riutilizzo, sulla riduzione dei rifiuti e sul valore di comportamenti sostenibili anche durante le vacanze.

Il progetto, ormai giunto al suo quarto appuntamento, sta riscuotendo grande partecipazione e coinvolgimento, e si conferma come uno strumento efficace per portare messaggi di tutela ambientale direttamente in contesti informali e frequentati, come le spiagge.

“Crediamo molto in questi momenti di educazione ambientale diffusa – afferma Rieco Sud – perché ogni occasione è buona per promuovere una cultura del rispetto del territorio, a partire dai più piccoli, che sono i cittadini di domani.”

Vi aspettiamo numerosi al Lido Alcione per una mattinata all’insegna della creatività, della condivisione e del rispetto per l’ambiente.