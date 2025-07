Info Point Termoli Turistica: «Dieci anni di accoglienza, sorrisi e passione per il nostro territorio!»

TERMOLI. «Dieci anni di accoglienza, sorrisi e passione per il nostro territorio!» Lo sottolinea la presidente dell’associazione Termoli Turistica, Antonella Cremonesi.

«In questo periodo del 2015 apriva le sue porte al pubblico, prima online e poi fisicamente, l’Info Point Termoli Turistica di corso Fratelli Brigida 79, con un’idea semplice ma ambiziosa: raccontare la nostra città, accogliere con calore chi arriva, e promuovere tutto ciò che rende speciale il nostro territorio.

Oggi, dieci anni dopo, siamo ancora qui, con lo stesso entusiasmo, con tante esperienze in più e con la stessa umiltà di cercare di fare sempre al meglio per il nostro territorio e con una rete di persone straordinarie che hanno reso possibile questo traguardo. Grazie a tutti voi: agli operatori turistici che ogni giorno lavorano con professionalità e amore per far crescere Termoli e che hanno creduto in noi e al nostro progetto; agli sponsor che ci hanno supportato; ai turisti e visitatori, che ci hanno scelto, ascoltato, consigliato, sorridendo con noi; alla nostra guida turistica, professionista abilitata e instancabile voce del Borgo Antico e delle meraviglie locali. In questi 10 anni abbiamo fornito migliaia di informazioni, consigliato itinerari, raccontato storie, stretto mani e costruito legami. Ma soprattutto, abbiamo messo il cuore in ogni singolo incontro.

Il nostro compleanno è una tappa, non un arrivo. Continueremo a migliorarci, a innovare e a raccontare Termoli con passione, curiosità e… un pizzico di simpatia, come sempre. Buon compleanno a noi! E ancora grazie a tutti voi: siete parte di questa bella storia».