Interruzione flusso idrico a Palata

TRIVENTO. In data 14 luglio 2025, la Asr Molise Acque ha comunicato l’interruzione temporanea del flusso idrico nei Comuni di Trivento, Roccavivara e Palata a causa di lavori urgenti di riparazione sulla condotta dello schema acquedottistico “Molisano Sinistro”.

L’intervento tecnico sarà effettuato nella camera di manovra del partitore di Colle Marasca e comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua a partire dalle ore 8:30 di mercoledì 16 luglio 2025, con ripristino previsto nel pomeriggio dello stesso giorno.

Si invita la cittadinanza a prendere tutti i necessari provvedimenti per far fronte alla temporanea mancanza d’acqua, in particolare per quanto riguarda i fabbisogni domestici e le attività produttive.

Per ogni chiarimento o richiesta di assistenza, è attivo il numero 0874 1919702, operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

GRIM Scarl resta a completa disposizione dell’utenza per ulteriori informazioni.