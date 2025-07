“Io ci provo”: il docufilm con cinque storie di crescita e autonomia dall’autismo

TERMOLI. Venerdì 11 luglio alle ore 17, presso l’Auditorium in via Elba a Termoli, si terrà un evento speciale che promette di emozionare e far riflettere: la proiezione del docufilm “Io ci provo”, prodotto dalla cooperativa sociale Lavoriamo Insieme, con la regia del giornalista e filmmaker Francesco Paolucci e l’ideazione condivisa con lo psicologo Rosario Sabelli. Il documentario nasce all’interno del centro di riabilitazione per l’autismo “La Casa di Michele” a L’Aquila, una struttura che accoglie e accompagna quotidianamente decine di ragazzi in percorsi di crescita e autonomia.

“Io ci provo” racconta le storie vere di cinque giovani – Antonello, Francesco, Denis, Adis e un secondo Francesco – che, ciascuno a modo suo, affrontano la vita con determinazione, sogni e desideri.

C’è chi vuole prendere la patente per sentirsi finalmente grande, chi sogna di diventare doppiatore, chi si esprime attraverso la musica, la cucina o i tatuaggi, chi ripara computer e lavora come fonico in una web radio, e chi si sente parte del mare e guida una barca con coraggio.

Le loro storie si intrecciano in un racconto corale che non parla dell’autismo in astratto, ma lascia che siano le persone autistiche a raccontarsi, con autenticità e senza filtri. È un viaggio fatto di emozioni, amicizia, solitudine, amore, famiglia e voglia di riscatto. Nessuna voce sovrasta le altre: ogni protagonista contribuisce a creare un quadro umano e profondo, in cui è impossibile non riconoscersi almeno un po’.

L’evento, patrocinato dal Comune di Termoli, rappresenta un’occasione preziosa per conoscere l’autismo nelle sue mille sfaccettature e per avvicinarsi a un mondo spesso raccontato solo dall’esterno. Saranno presenti i protagonisti del film e gli autori, per un momento di incontro e condivisione che va oltre la semplice visione. Un invito aperto a tutti, per lasciarsi toccare, sorprendere e – forse – cambiare prospettiva. Vi aspettiamo numerosi. Non mancate!