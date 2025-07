“La Casa in Riva al Mare”: l’omaggio tremitese a Lucio Dalla

ISOLE TREMITI. Ogni estate, le Isole Tremiti tornano a vibrare al suono delle canzoni di Lucio Dalla con “La Casa in Riva al Mare”, il concerto acustico che non è solo musica, ma un vero e proprio rito affettivo.

A portare in scena questo omaggio ormai immancabile, domani sera, sabato 12 luglio, alle 22, è la band Piazza Grande unplugged, guidata da Stefano Fucili, cantautore prodotto da Dalla e coautore con lui del brano Anni Luce, scritto e registrato proprio su queste isole nel 2001 per l’album Luna Matana. Insieme a Fucili, la voce narrante di Fabrizio Bartolucci scandisce parole e pensieri del maestro, mentre il maestro Danilo Lovino accompagna al piano e ai cori, e Luca Giavon, reduce dall’apertura dei concerti di Vasco Rossi, dà ritmo alle emozioni con le sue percussioni. Il repertorio spazia dai grandi successi alle gemme meno conosciute, dando risalto ai brani nati in questa terra d’anima che Dalla considerava rifugio e musa.

A impreziosire la serata, la presentazione del libro postumo ‘Dentro le parole‘ di Riccardo “Majo” Majorana, storico vocalist di Lucio, portato a termine con dedizione da sua moglie Manuela Muratori (in arte La Mà) e dal biografo Fabio “Tuttalavita” Medda. Il libro racconta l’universo poetico e umano di Dalla, offrendo un punto di vista profondo e intimo.

L’evento, realizzato con il contributo del Comune di Isole Tremiti e dell’assessore Giuseppe Santoro, è prodotto da Aladin Eventi per mano di Francesco Di Tullio. Una serata che promette non solo musica, ma emozioni condivise, storie da ricordare e un ponte di bellezza che lega il passato al presente nel nome di Lucio Dalla.