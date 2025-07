SAN SEVERO. Nell’estrazione di giovedì 17 luglio, come riporta Agipronews, sono stati vinti 23.750 euro a San Severo, in provincia di Foggia, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna realizzati in corso Giuseppe Di Vittorio.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 730 milioni di euro dall’inizio del 2025.