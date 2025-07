La “Madonna della Pace” a Campomarino

CAMPOMARINO. L’atmosfera a Contrada Cianaluca, a Campomarino, è già viva e vibrante in occasione della tanto attesa Festa in onore della Madonna della Pace.

Organizzata con dedizione dall’Associazione di Promozione Sociale “Madonna della Pace” e con il patrocinio del Comune di Campomarino, la giornata si sta rivelando un perfetto intreccio di spiritualità, tradizione e convivialità. Fin dal mattino, la Banda “Città di Furci” ha animato le vie della contrada con un giro musicale che ha risvegliato l’entusiasmo dei residenti e dei visitatori.

A seguire, l’aperitivo campagnolo con porchetta davanti alla chiesa ha offerto un primo momento di incontro e gusto, tra chiacchiere, sorrisi e profumi della tradizione. Ora, mentre il sole inizia a calare e l’aria si fa più dolce, ci si prepara ai momenti più solenni e partecipati della giornata: alle 18:30 la celebrazione eucaristica presso la Cappella della Madonna della Pace sarà il cuore spirituale della festa, seguita alle 19:30 dalla suggestiva processione che attraverserà le vie della contrada, un rito sentito e condiviso da tutta la comunità.

Ma la festa non finisce qui: dalle 21:30 il palco si accenderà con l’energia travolgente della “Tequila & Montepulciano Band”, mentre gli stand enogastronomici offriranno sapori autentici e irresistibili. E per chi ha ancora voglia di ballare, a mezzanotte e mezza il DJ set con Mister D. Andy Caprusi e Mr. LIZ Voice promette di trasformare la notte in un’esplosione di musica e divertimento. È una giornata che unisce fede e festa, memoria e futuro, in un abbraccio collettivo che racconta l’identità profonda di Campomarino.