«La piazza di San Martino è più vuota senza Salvo»

SAN MARTINO IN PENSILIS. Si è spento a 63 anni, a causa di un male incurabile, Salvatore Mascitto, per tutti “Salvo”. A ricordarlo, il figlioccio Raffaele Cirelli.

«La piazza di San Martino in Pensilis è più silenziosa oggi. Il bar che un tempo pulsava di vita, risate e confidenze, ha perso la sua voce più preziosa: quella di Zio Salvo, al secolo Salvo Mascitto, venuto a mancare il 12 luglio 2025 all’età di 63 anni. Era mio padrino, ma non solo mio. In verità, lo era un po’ di tutti.

Chi lo conosceva lo sa: Zio Salvo era molto più di un barista. Quel bar in piazza era il suo regno, ma anche il suo rifugio e il suo pulpito. Sempre pronto a offrire conforto, a dispensare un consiglio sincero, ad accogliere chiunque con un sorriso che non conosceva stagioni. Era l’amico che ti ascoltava, il confidente che sapeva usare la parola giusta senza mai giudicare.

San Martino ha perso una presenza discreta ma fondamentale. Non c’era evento in paese senza una sua parola di incoraggiamento, un caffè offerto per buon augurio, una battuta che alleggeriva l’animo. Zio Salvo sapeva leggere le persone, anche quelle più chiuse, e farle sentire accettate.

Per me, Raffaele, era un secondo padre. Lo chiamavano “zio” anche i non parenti, perché incarnava quel tipo raro di familiarità che non ha bisogno di legami di sangue. Essere il suo figlioccio è un onore che porterò nel cuore per tutta la vita.

La comunità si riunirà lunedì 14 luglio alle ore 17 nella chiesa di San Pietro Apostolo, per accompagnare Zio Salvo nel suo ultimo viaggio. In questo momento di dolore, il paese intero stringe un abbraccio collettivo, ricordando l’uomo che ha saputo rendere il quotidiano speciale.

Grazie, Zio Salvo, per ogni parola, ogni sorriso, ogni caffè pieno di affetto. Continuerai a vivere nella memoria di chi ti ha voluto bene — e sono davvero tanti».