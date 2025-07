BONEFRO. La prima Comunione a Bonefro, comunità in festa. «Veniamo da te, chiamati per nome. Che festa, Signore, tu cammini con noi. Ci parli di te, per noi spezzi il pane»: così recita un canto dei Gen Verde che ben si accorda con le emozioni vissute domenica 6 luglio, memoria di Santa Maria Goretti, dalla comunità di Bonefro. Sette fanciulli, guidati dal parroco don Luigi Mastrodomenico e dalle catechiste, hanno ricevuto per la prima volta il sacramento dell’Eucaristia.

«È una festa della comunità, delle famiglie – ha sottolineato il parroco, che ha presieduto la celebrazione – ed è anche l’inizio di un cammino. Gesù è la risposta a tutte le domande». Don Luigi ha sottolineato il valore dell’amicizia anche e soprattutto con Gesù – il nostro unico e vero amico – che ci accompagna, ci è vicino, ci conforta e ci perdona, Gesù è la risposta per tutta la vita».

Per Agata, Emilio, Gioia, Jacopo, Lavinia, Myriam e Nicola è stata davvero una giornata di festa, accompagnata da un sole estivo che ha reso ancora più gioioso il momento per ogni famiglia. In questa occasione nasce anche un impegno: quello della fedeltà al Signore, da coltivare nel tempo attraverso la partecipazione alla vita della comunità.

I fanciulli hanno condiviso le attività di catechesi insieme ai bambini di Colletorto, che hanno ricevuto la prima comunione domenica 29 giugno, solennità dei Santi Pietro e Paolo. Presenti alla celebrazione eucaristica anche gli amici della scuola primaria di San Giuliano di Puglia. Auguri fanciulli… avanti sempre!



Foto Francesco D’Imperio Foto Francesco D’Imperio