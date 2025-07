L’accoglienza di monsignor De Luca a Pamplona

TERMOLI. Monsignor Gianfranco De Luca è legato alla nostra comunità, tante già le occasioni in cui è tornato nel basso Molise, dopo le dimissioni da vescovo di Termoli-Larino. Ora si trova a Pamplona, per San Fermin, come scrive lui stesso sui social: «Arrivo a Pamplona nel colmo della festa. Tutto chiuso. Il Padre mi fa casa con l’accoglienza dei fratelli, una ulteriore esperienza della Sua premura preveniente. E’ bello essere figli, fidarsi e affidarsi a Lui. Nel Cammino il Padre ci accoglie e ci sostiene attraverso i fratelli. Grazie Josè Xavier e Xavier Sagasti».