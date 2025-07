L’Ordine degli Avvocati celebra oltre 20 anni di attività

LARINO. Un importante evento è in programma per martedì 8 luglio 2025, alle ore 11:30, nella Sala delle Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Larino. L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga), sezione di Larino, celebrerà la propria storia con l’affissione di una targa commemorativa.

L’iniziativa, voluta dal direttivo di sezione 2023-2025, guidato dalla presidente avvocato Clementina Vitale, nasce dal desiderio di lasciare una traccia tangibile del percorso associativo sin dalla fondazione nel 2002. Negli ultimi mesi, i past president Aiga della sezione di Termoli–Larino, insieme agli avvocati Tiziana Tomarelli, Ida Campanella e Michele Ventresca, hanno svolto un’attenta ricostruzione storica, ripercorrendo momenti e figure chiave che si sono succedute alla guida dell’associazione.

Ispirandosi a quanto già esposto presso la sede nazionale AIGA di Roma, in via Tacito 50, il direttivo ha deciso di realizzare una targa che sintetizzi le tappe fondamentali della sezione di Larino. La cerimonia di affissione, aperta a tutti, si terrà presso la Sala delle Assemblee del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del foro di Larino, nel Tribunale di Larino in piazza del Popolo 1.