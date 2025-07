Lutto cittadino a Bonefro per l’addio a Serena Giangioppo

BONEFRO. Lutto cittadino, a Bonefro, per la morte di Serena Giangioppo. «La notizia della scomparsa di Serena Giangioppo ha profondamente colpito la nostra comunità.

A renderne ancora più dolorosa la perdita non è solo la giovane età, ma il percorso di sofferenza che ha affrontato con dignità e coraggio, mentre accoglieva alla vita una figlia appena nata.

Un destino crudele, che si intreccia tragicamente con quello della sua mamma, venuta a mancare da poco – riferisce il sindaco, Nicola Giovanni Montagano – per rendere omaggio a Serena e per esprimere, in forma collettiva, la nostra vicinanza alla sua famiglia, ho disposto la proclamazione del lutto cittadino per martedì 15 luglio, con il silenzio e la sospensione delle attività a Bonefro, dalle ore 15 alle 18, durante lo svolgimento delle esequie.

A nome mio personale e dell’intera cittadinanza, rivolgo alla figlioletta, al compagno e a tutti i familiari il più sentito cordoglio, stringendoci a loro in questo tempo di profonda tristezza».