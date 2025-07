Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Domenico Bertoni

MOLISE. Lutto nel mondo del giornalismo molisano, si è spento il collega Domenico Bertoni, lo ha reso noto Tvi:

«Una notizia come questa non l’avremmo mai voluta dare. Domenico Bertoni, 50 anni, di Venafro, ed ex direttore di Tvi Molise, è venuto a mancare qualche ora fa, stroncato da un infarto fulminante, mentre stava a casa con la sua anziana madre. Domenico era stato una delle colonne della nostra emittente e oggi tutti: editore, direttore, redazione e tecnici lo rimpiangono e si stringono nel cordoglio attorno ai suoi cari. Una grave perdita, anche per il giornalismo molisano che lo aveva visto impegnato ai vertici dell’ordine professionale. Con Domenico se ne va una brava persona, sempre gentile, disponibile e discreta, nei confronti di tutti. Un grande dolore per tutti noi».

Alla famiglia Bertoni il cordoglio di Termolionline.