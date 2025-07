Messa di suffragio per don Nicola Pietrantonio

CAMPOMARINO. Questo pomeriggio, martedì 8 luglio, alle ore 18, nella parrocchia di Madonna Grande a Nuova Cliternia, sarà celebrata la Messa dell’Ottava in suffragio di don Nicolino Pietrantonio, a otto giorni dalla sua scomparsa.

Un appuntamento sentito dalla comunità, che desidera ancora una volta stringersi in preghiera per ricordare un uomo di fede, stimato e amato per la sua umanità, il suo spirito di servizio e la sua vicinanza a tutti.

La celebrazione di oggi rappresenta un momento di raccoglimento per rinnovare l’affetto e la gratitudine nei confronti di Don Nicolino, il cui esempio di vita continuerà a ispirare la comunità.

La messa sarà presieduta dal vescovo Claudio Palumbo.