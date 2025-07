TERMOLI. Dal comitato di quartiere di via Udine e dintorni, arriva il plauso al sindaco Nico Balice e ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per la messa in sicurezza dell’albero caduto nella zona. Lo stesso comitato invita i residenti a segnalare ogni sorta di pericolo alle autorità competenti, senza attendere che i pericoli crescano.