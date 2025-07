“Mozart e la Letizia”: le Arie da Concerto incantano la Scalinata del Folklore

TERMOLI. Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21.30, la suggestiva Scalinata del Folklore in Corso Vittorio Emanuele III a Termoli ospiterà l’evento musicale dal titolo “Mozart e la Letizia”, una serata di Arie da Concerto per trio musicale e voce solista, a cura del Family in Music Ensemble.

L’iniziativa – patrocinata dal Comune di Termoli – rientra nel progetto culturale “Siamo all’Opera” (Avviso 22/2024) e vede la collaborazione di Family in Music, Il Circolo dei Lazzari – Centro Culturale, e Associazione Covsal.

In programma, un percorso musicale ispirato alle Arie da Concerto del genio di Salisburgo, Wolfgang Amadeus Mozart, proposto con un taglio divulgativo e accessibile a tutti. Il titolo, “Mozart e la Letizia”, richiama l’intento della serata: offrire al pubblico un’esperienza artistica in cui la bellezza della musica classica si fonde con la gioia dell’ascolto condiviso, all’aperto e in un contesto scenografico unico nel cuore del centro storico termolese.

L’ensemble – composto da musicisti professionisti – vedrà protagonisti il soprano Barbara Carrer, al pianoforte Cecilia Clemente, al violino Emmanuele lo Russo e al violoncello Raffaele lo Russo. Il gruppo proporrà una selezione di brani che mettono in luce la ricchezza espressiva e la vivacità emotiva delle arie mozartiane, in un dialogo tra strumenti e voce che celebra l’armonia e la leggerezza tipiche del Classicismo viennese.

L’ingresso è libero.