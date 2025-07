“Nati per Leggere” sbarca a Borgo Dipinto

GUGLIONESI. In occasione di “Borgo Dipinto”, la rassegna che anima il centro storico di Guglionesi con arte, cultura e creatività, arriva un evento speciale pensato per i più piccoli e le loro famiglie. Venerdì 18 e sabato 19 luglio, dalle 18:30 alle 19:30, l’area Kids del festival ospiterà “Leggiamoci un libro…”, un incontro dedicato alla promozione della lettura nella fascia 0-6 anni.

Protagonista dell’iniziativa sarà il progetto “Nati per Leggere”, programma nazionale che diffonde la pratica della lettura ad alta voce in famiglia sin dalla nascita. A guidare l’incontro sarà Pia Russi, volontaria NpL, che illustrerà benefici, strategie e strumenti per coltivare nei più piccoli l’amore per i libri, contribuendo anche al rafforzamento del legame genitore-figlio.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria per fini organizzativi scrivendo a piarussi16@gmail.com.

L’incontro è promosso da Borgo Dipinto, in collaborazione con Pro Loco Guglionesi e Nati per Leggere.

Per ulteriori informazioni sul programma nazionale: info@natiperleggere.it