National Summer school dei maestri cattolici si conclude con la visita al vescovo e alla Curia termolese

TERMOLI. A coronamento della National Summer school, che ha visto la città di Termoli ospitare la riuscitissima iniziativa di formazione sul tema del Magister organizzata dall’associazione italiana maestri cattolici, la presidente nazionale, la termolese prof.ssa Esther Flocco con una delegazione del direttivo nazionale e alcuni partecipanti hanno avuto l’onore di essere ricevuti dal vescovoClaudio Palumbo.

L’incontro si è svolto presso la sede della curia vescovile in un clima di cordialità e condivisione ha visto la pastorale benedizione di sua eccellenza il vescovo ad accompagnare l’impegno dei maestri cattolici per l’educazione delle nuove generazioni e l’invito a vivere con responsabilità la “missione” dell’essere Magister in una società contemporanea in cui riportare al centro i valori dell’umanesimo e della fede.