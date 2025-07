“Nello sport si vince insieme”: tutti in piazza a San Martino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Piazza Umberto I a San Martino in Pensilis sarà teatro di un evento che promette di lasciare il segno: una serata interamente dedicata al divertimento, allo sport e alla condivisione, organizzata da A.P.D. Real San Martino in collaborazione con il Comune e Imprevist Caravan Food.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare i legami della comunità attraverso un ricco programma pensato per coinvolgere persone di tutte le età.

A partire dalle ore 19, la piazza si animerà con musica dal vivo, gonfiabili per bambini, popcorn e zucchero filato, giochi sportivi e attrazioni come la lotteria, il merchandising ufficiale del Real San Martino e la tanto attesa presentazione delle squadre giovanili e della prima squadra.

Il gruppo musicale Civico 87 darà il ritmo alla serata, mentre Art’s Creations aggiungerà un tocco di fantasia e colore grazie alla sua presenza creativa. L’intero evento è un invito a vivere il paese in modo autentico, celebrando l’estate sotto le stelle con il sorriso sulle labbra.

Un’occasione unica per sentirsi parte di qualcosa di speciale, dove il senso di appartenenza si traduce in momenti da ricordare. Non resta che partecipare e lasciarsi coinvolgere dall’energia positiva di una comunità che non smette mai di credere nel valore dello stare insieme.