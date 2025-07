“Notte Fucsia 2025” e concerto gratuito di Serena Brancale: bus-navetta e viabilità a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. In vista dell’imminente Notte Fucsia 2025 e del concerto gratuito di Serena Brancale in programma domenica 20 luglio, si informano gli ospiti e i residenti che al fine raggiungere Piazza della Libertà senza avere problemi di parcheggio, sarà attivo un servizio di bus-navetta a partire dalle ore 19:00 di domenica 20 luglio, alle ore 01:00 di lunedì 21 luglio, con punti di partenza e ritorno in zona Bivio (area Chiesa di San Paolo Apostolo) e zona Madonna di Bisaccia (area laterale alla salita del Santuario), dove sono presenti anche le aree di parcheggio. Per evitare attese prolungate, si consiglia di raggiungere le suddette zone con un congruo anticipo rispetto all’orario di inizio del concerto.

I bus-navetta accompagneranno gli ospiti a poche decine di metri dall’area dell’evento, raggiungibile a piedi in pochissimi minuti.

Si informa inoltre che, al fine di consentire l’organizzazione ottimale dell’evento e il montaggio delle strutture, è stata emanata l’Ordinanza n. 25/2025 con la quale si dispongono alcuni divieti di transito e di sosta, come riportato qui di seguito:

1. dalle ore 05:00 del 19 Luglio 2025 l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in:

– PIAZZA DELLA LIBERTÀ nel tratto compreso tra il civico n 20 e l’intersezione con Piazza Cav. di Vittorio Veneto;

– VIA A. CARABBA nel tratto compreso tra il civico n. 2 e l’intersezione con Via del Mercato;

2. dalle ore 05:00 del 19 Luglio 2025 l’istituzione DELL’INVERSIONE DEL SENSO DI MARCIA di VIALE DEI BORGHI, nel tratto ricompreso tra il civico n. 99 e il civico n. 47;

3. dalle ore 14:00 del 20 Luglio 2025, alle ore 03:00 del 21 Luglio 2025 L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in:

– PIAZZA DELLA LIBERTÀ;

– VIA VALENTINA, nel tratto compreso tra il civico n. 2 e sino all’incrocio con Viale dei Borghi;

– VIA A. CARABBA, nel tratto compreso tra il civico n. 1 e il civico n. 23;

4. dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del 20 Luglio 2025, L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (eccetto residenti) in:

– VIALE EUROPA, altezza spartitraffico – intersezione con Via G. D’Annunzio;

– VIA FRENTANA, altezza del civico n. 19;

5. Dalle ore 05:00 del 19 Luglio 2025, in Piazza Cav. Di Vittorio Veneto, sarà installata idonea segnaletica di deviazione del traffico veicolare diretto in Piazza della Libertà;

6. In deroga al divieto di circolazione di cui al punto 3) e del punto 5) è consentito il transito ai residenti ed agli operatori commerciali, nel limite della sicurezza stradale;

7. È demandata inoltre la facoltà al responsabile coordinatore dei servizi di turno di modificare i flussi o l’assetto della viabilità all’interno e all’esterno del perimetro della manifestazione, in presenza di problemi che possano influire sulla sicurezza dello svolgimento della manifestazione.

Vi aspettiamo per vivere insieme questa bella serata di festa!