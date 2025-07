Oberto e Antonella: l’amore di un marito per la moglie che compie 60 anni

TERMOLI. In un mondo dove le parole spesso sfiorano ma non abbracciano, questa lettera è un gesto raro: un dono d’amore che racchiude il profumo di una vita condivisa, la luce di un legame indissolubile, e il calore di un cuore che batte all’unisono con quello della propria compagna di vita. È il canto autentico di un marito che celebra l’essenza della donna che ha scelto e che sceglie ogni giorno.

Oggi, in occasione del 60° compleanno di Antonella, Oberto ha deciso di aprire il cuore e lasciare che l’inchiostro parli per lui. Queste righe non sono solo un augurio, ma una dichiarazione profonda, una testimonianza di complicità, di gratitudine e di amore vissuto in ogni sua sfumatura.

Che siano le prime righe lette al mattino o l’ultima carezza prima della sera, questa lettera merita di essere custodita e riletta ogni volta che si vuole ricordare quanto possa essere eterno un sentimento che nasce dalla verità, dal rispetto e dalla dedizione.

Amore mio, mia regina oggi è un giorno speciale, perché festeggiamo te, la mia incredibile moglie. Sei il mio sogno che si è avverato, la mia musa, la mia anima gemella. il mio porto sicuro, il mio mare calmo, il mio faro nei giorni bui e la persona che riempie la mia vita di significato e, soprattutto, sei la persona che rende la mia vita completa ed ogni momento magico. Ogni giorno con te è un regalo ed una benedizione, e non c’è nulla che desideri di più che continuare a costruire la nostra vita insieme. Oggi festeggiamo il tuo compleanno, ma anche la tua incredibile forza, il tuo cuore generoso e il tuo spirito indomabile, sei la mia ispirazione quotidiana, la persona che mi spinge a essere migliore. Sei la mia compagna di vita, e non posso fare a meno di pensare a tutti i momenti meravigliosi ed alle tante avversità che la vita ci ha posto davanti e che abbiamo vissuto e superato insieme.

Ogni ricordo con te è un tesoro che custodisco nel cuore, e sono entusiasta per tutti quelli che ancora dobbiamo creare. Per questo voglio anche brindare al nostro futuro insieme. Non vedo l’ora di vivere altre avventure, creare nuovi ricordi e affrontare ogni nuova sfida mano nella mano. Ogni tuo sorriso illumina la mia giornata, ogni tuo abbraccio mi dà forza e ogni tuo bacio mi fa innamorare sempre di più. Ti amo profondamente e con tutto me stesso. In questa giornata voglio che tu ti senta speciale, amata e coccolata come meriti. Sei il mio tutto, e il mio cuore è pieno di amore per te. Ti auguro una giornata piena di felicità e momenti che ti facciano sorridere. Auguri, amore, per questi 60 anni di vita vissuti intensamente! Sei e sarai sempre la mia ragione di vita, non dimenticarlo mai.

C’è chi crede che l’amore col tempo si affievolisca ma nel nostro caso no: il legame che ci unisce si è rafforzato, è diventato maturo, inossidabile, perché ce ne siamo presi cura. Appassisce solo ciò che non riceve il giusto nutrimento, proprio come un fiore. Ai miei occhi sei la ragazza solare e piena di entusiasmo che il mio sguardo ha subito riconosciuto in mezzo a tante, quella che mi ha fatto perdere la testa coi suoi dolci sorrisi e col suo carattere forte e deciso. Sei sempre la stessa, non hai rinunciato a quella che sei e mai mi hai imposto come avrei dovuto essere: il rispetto e la libertà, lo dico con certezza, sono stati e sono oggi i due ingredienti speciali del nostro matrimonio. Come ben sai, qualche volta ci chiedono come può una storia d’amore durare nonostante le avversità, eppure non abbiamo mai chiesto nulla a nessuno né cercato ricette segrete perché in fondo è stato l’amore a guidare ogni nostra scelta. Ora, ai tuoi sessant’anni, voglio ricordarti con queste poche righe che provo per te qualcosa di immenso che forse non si può racchiudere neanche in un “ti amo”. Oggi più degli altri giorni, amore mio, meriti solo parole speciali, e un augurio che mi viene dal cuore e che faccio a entrambi. Perché in fondo le nostre vite hanno un senso solo se vissute insieme.

Che tu possa vivere felice e spensierata almeno altri sessanta di questi anni insieme a me, tutti e due sempre mano nella mano a sussurrarci con lo sguardo le dediche più belle. Ti amo oltre le parole. Buon compleanno, mia dolce metà. Con tutto il cuore, tuo marito Oberto