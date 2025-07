TERMOLI. Per la serie parcheggi selvaggi, con annessa disavventura: nella serata di ieri, in via Duca degli Abruzzi, sono dovuti intervenire i Carabinieri della compagnia di Termoli, poiché una delle macchine che era stata lasciata in sosta proprio per strada, era senza freno a mano e in ‘folle’ e si stava pericolosamente muovendo. D’estate, capita anche questo…