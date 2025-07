Pigriça Replay in concerto a Guglionesi

GUGLIONESI. Questa sera, sabato 26 luglio alle ore 21:30, la suggestiva piazzetta Santa Chiara di Guglionesi ospiterà il live dei Pigriça Replay, una band capace di fondere generi e atmosfere in una proposta musicale originale e travolgente.

Il gruppo nasce dall’incontro di quattro musicisti accomunati dalla passione per l’esplorazione sonora, in un viaggio che attraversa l’energia del rock, l’improvvisazione del jazz, il groove del funk e le sfumature moderne dell’elettronica. Un mix coinvolgente, in equilibrio tra struttura e libertà, capace di catturare l’attenzione e l’ascolto.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica dal vivo e per chi cerca un’esperienza sonora fuori dagli schemi, immersa nell’atmosfera estiva del borgo.

Sul palco:

Antonio La Serra alla chitarra

Antonio Tardioli alle tastiere

Antonio Gasbarro alla batteria

Miguel D’Agata al basso